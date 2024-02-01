Экономист рассказал, как предприниматели могут сэкономить на налогах в 2024 году

Индивидуальные предприниматели смогут в этом году существенно сэкономить на налогах. Для этого нужно выбрать оптимальную систему налогообложения и на забывать про различные льготы, отметил член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас в беседе с телеканалом «360».

Предприниматели могут выбрать одну из систем налогообложения, в их числе – общая система налогообложения (ОСН), «упрощенка» (УСН), патентная система (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Также жителям Москвы, Московской, Калужской областей и Татарстана доступна автоматическая «упрощенка» (АУСН).

Также экономист призвал использовать налоговые вычеты, в том числе при расходах на аренду офиса, зарплаты сотрудников, профессиональное обучение. Кроме того, есть дополнительные налоговые стимулы, в том числе снижение стандартной ставки по налогу на УСН.

«В таком случае, ставка может составлять 1% для объекта «доходы» и 5% для объекта «доходы-расходы». Чтобы узнать, какая ставка действует в конкретном регионе, необходимо посетить сайт ФНС и выбрать соответствующий регион», — посоветовал Паулаускас.

Важная мера поддержки предпринимателей – налоговые каникулы, которые можно брать в течение двух налоговых периодов, напомнил экономист. Правда, эта опция доступна ИП, зарегистрированным боле двух лет назад.

Среди способов сэкономить экономист также назвал снижение суммы налога на страховые взносы. Так, при отсутствии работников есть возможность снизить налоговую ставку по УСН или патенту до нулевой стоимости.

В ФНС сообщали о планах изменить подход к начислению налогов предпринимателям. Так, планировалось возложить обязанность по уплате налогов работающими за рубежом бизнесменами на специализированные платформы.

Ранее Минфин назвал объем собранного налога на сверхприбыль компаний.