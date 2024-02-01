Путин заявил, что Россия своими силами производит 75% жизненно важных лекарств

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что страна собственными силами производит 75% жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом Путин сказал на встрече со своими доверенными лицами, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что во времена СССР значительная часть лекарств закупалась в социалистических странах. Теперь же Россия вынуждена сама производить эти препараты. Путин подчеркнул, что 75% жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов уже производится собственными силами, что является очень приличным показателем.

Путин отметил, что считает лекарственное обеспечение важнейшей задачей, связанной со здоровьем и продолжительностью жизни россиян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что деньги, выделенные на комплексную программу развития новых регионов страны, имеются, и они никуда не должны исчезнуть.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.