В США могут начать снижать процентную ставку в 2024 году

Руководитель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что страна может снизить базовую процентную ставку в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что наша процентная ставка, вероятно, находится на своем пике, и, если экономика будет развиваться в целом, как ожидается, то, видимо, уместно будет начать политику понижения в какой-то момент в нынешнем году», — сказал Пауэлл.

До этого ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила, что на этой неделе рубль продолжил снижаться в цене и потерял 1,5% стоимости по отношению к доллару. На следующей неделе курс доллара составит от 88 до 90 рублей. На следующей неделе ключевым событием валютного рынка станет решение ФРС по коридору процентных ставок – его обнародуют 31 января, отметила аналитик. Эксперты, по ее словам, ожидают сохранение процентных ставок на текущем уровне.

В конце будущей недели, по словам Мильчаковой, появятся важные сведения о рынке труда в США. На фоне этих новостей доллар, возможно, будет падать – тогда у рубля появится шанс укрепиться.

Финаналитик ранее озвучил прогноз курса доллара на ближайший месяц.