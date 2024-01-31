Размер текста
А
А
А

В США могут начать снижать процентную ставку в 2024 году

ФРС США может начать снижать процентную ставку в 2024 году

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Руководитель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что страна может снизить базовую процентную ставку в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что наша процентная ставка, вероятно, находится на своем пике, и, если экономика будет развиваться в целом, как ожидается, то, видимо, уместно будет начать политику понижения в какой-то момент в нынешнем году», — сказал Пауэлл.

До этого ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова сообщила, что на этой неделе рубль продолжил снижаться в цене и потерял 1,5% стоимости по отношению к доллару. На следующей неделе курс доллара составит от 88 до 90 рублей. На следующей неделе ключевым событием валютного рынка станет решение ФРС по коридору процентных ставок – его обнародуют 31 января, отметила аналитик. Эксперты, по ее словам, ожидают сохранение процентных ставок на текущем уровне.

В конце будущей недели, по словам Мильчаковой, появятся важные сведения о рынке труда в США. На фоне этих новостей доллар, возможно, будет падать – тогда у рубля появится шанс укрепиться.

Финаналитик ранее озвучил прогноз курса доллара на ближайший месяц.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами