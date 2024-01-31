Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса

Rambler&Co занял третье место в категории «Медиа» лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) по версии HeadHunter.

Также Rambler&Co занял первое место среди российских медиахолдингов по объему аудитории цифровых ресурсов (более 45,2 млн человек ежемесячно по данным Mediascope, Cross Web, 2023).

Компания «Афиша» заняла пятое место в категории «Медиа» и 4 место в рейтинге среди небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников). В компанию входит медиасервис Afisha.ru, информационное издание «Афиша Daily», проект «Афиша-Рестораны» и мобильные приложения «Афиша».

HeadHunter при составлении рейтинга учитывает уровень развития HR-процессов и практик, оценки штатных работников каждой компании и востребованность среди соискателей.

Рейтинг «Лучший работодатель» по версии HeadHunter является самым масштабным в России по количеству компаний-участниц. В 2022 году в рейтинге приняло участие почти 2 тыс. компаний, более 1 тыс. вошли в финал.