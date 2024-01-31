Экономист рассказал, когда может замедлиться рост цен на отдых в Турции

Рост цен на отдых в Турции для россиян может замедлиться в 2024 году, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Российские туристы столкнулись со стремительным ростом цен в секторе услуг, а не с повышением обменного курса в Турции. Мы ожидаем, что в 2024 году этот рост в некоторой степени уляжется», — поделился эксперт.

Кроме того, Эрчин дал прогноз по курсу турецкой лиры (TL). Валюта недавно обновила свой исторический минимум. За ноябрь-январь курс доллара к лире вырос до более чем 30. Общие ожидания на 2024-й предполагают укрепление доллара к турецкой валюте до 39-40 TL (+33-35%).

На прошлой неделе Центробанк Турции ожидаемо повысил ключевую ставку с 42,5% до 45% для борьбы с инфляцией. Рост потребительских цен по итогам 2023 года, по официальным данным, составил 64,77%. Независимые эксперты оценивают его в 127,21%.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.