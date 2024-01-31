Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby'

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский иск против аукционного дома Sotheby's, в котором он обвинял их в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он приобрел. Как сообщают CNBC, присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам, которые Рыболовлев выдвигал в гражданском иске.

Иск касался покупок на сумму более ста миллионов долларов, которые Рыболовлев совершил через покупателя произведений искусства Ива Бувье.

В 2018 году Рыболовлев предъявил иск против Sotheby's, обвинив их в причастности к махинациям с ценами на искусство. Иск был связан с тяжбой бизнесмена со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал Рыболовлеву в покупке 38 работ известных художников.

В иске утверждалось, что аукционный дом знал настоящие цены на некоторые работы и участвовал в почти трети всех сделок по их продаже.

До этого сообщалось, что российский владелец «Монако» Рыболовлев хочет продать футбольный клуб примерно за $1 млрд.

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