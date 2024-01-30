Россия и Белоруссия отказались от общей валюты

Вопрос об установлении единой валюты для Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил государственный секретарь Дмитрий Мезенцев.

По его словам, в первую очередь двум странам предстоит совершенствовать товарооборот.

«Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах. Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит», — заявил Мезенцев.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали несколько важных для развития Союзного государства документов, в их числе – план развития до 2026 года, документ о создании медиакомпании Союзного государства, постановление о регламентации вопросов собственности Союзного государства.

До этого политолог объяснила важность решений Путина и Лукашенко о Союзном государстве.

Ранее Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду.