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Юрист рассказал, как отличить инвестиционную компанию от финансовой пирамиды

Юрист Кваша: финансовая пирамида никогда не сможет объяснить способ заработка

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Depositphotos

Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в эфире «Радио 1» рассказал, как отличить инвестиционную компанию от финансовой пирамиды. По его словам, последняя не сможет объяснить, как зарабатывает деньги.

«Нужно понимать, что никаких трех, семи «иксов» при вложении капитала не бывает. Люди, которые вдруг нашли такой бизнес, не будут делиться таким секретом и не будут привлекать ваши деньги. Необходимо логически подумать, пораскинуть мыслями, можно ли заработать «икс 10» в какой-то сфере, ничего не предпринимая», — сказал юрист.

Он добавил, что финансовые пирамиды часто настойчиво предлагают вложить деньги и заявляют, что время ограничено. Это, по словам эксперта, еще один повод насторожиться.

В начале января Министерство внутренних дел РФ предупреждало, что мошенники начали маскировать финансовые пирамиды под интернет-проекты и инвестиционные компании.

Отмечалось, что финансовые мошенники занимаются сбором как традиционной, так и цифровой валюты. Последним трендом в этой сфере называют функционирование подобных проектов исключительно в интернете, без официальных представительств или офисов, а также отсутствие возможности установить данные организаторов проекта.

Ранее в России создали критерии для борьбы с финансовыми пирамидами.

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