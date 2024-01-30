Россияне назвали сумму, которую считают сбережениями

Россияне считают, что минимальная сумма, которую можно назвать сбережениями, составляет в среднем около 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает «Интерфакс».

Отмечается, что за последние 10 лет минимальная сумма сбережений выросла в три с половиной раза. Опрос в 2013 году показал, что средний размер сбережений составлял чуть более 143 тысяч рублей.

При этом женщины отметили, что сумма должна быть не менее 365 тысяч рублей. В то же время у мужчин средняя сумма накоплений начинается от 691 тысячи рублей.

До этого негосударственный пенсионный фонд СберНПФ начал заключать договоры по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе финансовой организации. В компании пояснили, что программа поможет откладывать на будущее и получать софинансирование от государства.

Стать участником программы может гражданин России старше 18 лет. Вступить в программу можно онлайн из любой точки России. Средства на счете ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей.

Генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что благодаря новой программе россияне смогут получить до 108 тыс. руб. софинансирования от государства и управлять пенсионными накоплениями.

Ранее россияне назвали лучшей инвестицией образование, а худшей — криптовалюту.