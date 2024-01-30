Размер текста
А
А
А

Россияне назвали сумму, которую считают сбережениями

ВЦИОМ: россияне считают сбережениями сумму от 500 тысяч рублей

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Россияне считают, что минимальная сумма, которую можно назвать сбережениями, составляет в среднем около 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает «Интерфакс».

Отмечается, что за последние 10 лет минимальная сумма сбережений выросла в три с половиной раза. Опрос в 2013 году показал, что средний размер сбережений составлял чуть более 143 тысяч рублей.

При этом женщины отметили, что сумма должна быть не менее 365 тысяч рублей. В то же время у мужчин средняя сумма накоплений начинается от 691 тысячи рублей.

До этого негосударственный пенсионный фонд СберНПФ начал заключать договоры по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе финансовой организации. В компании пояснили, что программа поможет откладывать на будущее и получать софинансирование от государства.

Стать участником программы может гражданин России старше 18 лет. Вступить в программу можно онлайн из любой точки России. Средства на счете ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей.

Генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что благодаря новой программе россияне смогут получить до 108 тыс. руб. софинансирования от государства и управлять пенсионными накоплениями.

Ранее россияне назвали лучшей инвестицией образование, а худшей — криптовалюту.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами