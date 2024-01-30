В Китае одобрили оптимизацию международных методов расчета

Китай поддерживает усилия по реформированию международной системы расчетов, рассматривает их как совершенствование глобальной системы экономического управления. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной об обсуждении стран, входящих в БРИКС, расширения взаимодействия национальных систем передачи финсообщений, передает ТАСС.

«Поддержание глобальной финансовой стабильности и улучшение глобального экономического управления являются важными аспектами международного экономического и финансового сотрудничества, где все страны имеют определенные интересы», — отметил Ван Вэньбинь.

По его словам, развивающиеся рынки и страны содействуют оптимизации международных методов расчета, что благоприятно сказывается на международной торговле и экономике.

«Китай поддерживает усилия соответствующих механизмов, играющих приоритетную роль в совершенствовании глобального экономического управления», — добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что доля расчетов БРИКС в нацвалютах достигла 85%.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.