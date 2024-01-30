С начала СВО госдолг Украины вырос вдвое

За период с февраля 2022 года государственный долг Украины вырос более чем вдвое и по итогам прошлого года превысил $145 млрд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

«По итогам 2023 года государственный долг превысил 5,5 триллиона гривен ($145,6 млрд. – Прим. ред.), увеличившись с начала войны вдвое», — написал Гетманцев.

По словам депутата, в 2023 году в валютном эквиваленте госдолг увеличился на 30,4%, прибавив $33,9 млрд, а отношение государственного долга к ВВП составило около 85%. В 2022 году пропорция составляла 78,4%, в 2021 году — 48,9%. Наибольшее влияние на рост задолженности оказало получение льготных кредитов от Евросоюза на сумму €18 млрд. Кроме того, Украина получала кредиты по программам МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

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