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В ЦБ РФ назвали число подключившихся к российскому аналогу SWIFT

Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT подключились 159 участников из 20 стран

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Банк России/YouTube

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина напомнила, что у Банка России есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она отметила, что подобная инфраструктура также есть и у некоторых других стран.

«Мы ведем дискуссии о взаимодействии таких платформ, но здесь важны интерес и техническая готовность наших партнеров», — указала глава ЦБ РФ.

В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия хочет, чтобы развитие общего платежного пространства Евразийского экономического союза происходило на основе нацвалют, так как это позволит повысить безопасность расчетов и устойчивость экономик стран союза.

В мае 2023 года сообщалось, что к национальной китайской системе банковских переводов CIPS, которая является местным аналогом межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, присоединились около 30 российских банков.

Ранее банки Мьянмы начали подключаться к российскому аналогу системы SWIFT.

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