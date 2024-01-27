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Минэнерго подтвердило данные РФПИ о сделке ОПЕК+

Павел Сорокин: Россия экспортировала 193 млн тонн нефти в АТР в 2023 году

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Алексей Майшев/РИА Новости

Эффект для бюджета России от сделки ОПЕК+ к концу 2023 года составил 20-30 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия».

«Удалось наладить очень конструктивные и продуктивные отношения с партнерами по ОПЕК+, которая дарит миру предсказуемость на мировом нефтяном рынке. Добыча нефти в России в 2023 году составила 531 млн тонн, а экспорт российской нефти в АТР в 2023 году составил 193 млн тонн», — сказал он.

Также Сорокин отметил, что в 2023 году Россия выпустила 54,3 млн автобензина.

«В течение следующих пяти лет рассчитываем добавить еще около 4 млн тонн, что полностью закроет потребности России в бензине на перспективу», — добавил Сорокин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что соглашение ОПЕК+ дополнительно принесло 30 трлн рублей в российский бюджет, превысив объемы замороженных за рубежом активов в $300 млрд.

Также Дмитриев подчеркнул, что соглашение ОПЕК+ «является одним из самых важных для мирового сообщества за последние 20 лет».

«Такого результата удалось достичь благодаря конструктивному сотрудничеству России с Саудовской Аравией и другими странами-членами ОПЕК», — отметил Дмитриев.

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