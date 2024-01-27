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Юрист рассказал, почему США невыгодна конфискация российских активов

Юрист Романенко: конфискация активов РФ ускорит опасные для США процессы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Юрист-международник Дмитрий Романенко считает, что конфискация российских активов в Соединенных Штатах принесет больше вреда Вашингтону, чем Москве. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

В США есть люди, которые не хотят идти по этому пути, потому что осознают главное последствие такого решения, считает он.

По его словам, в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать российские активы уже на следующий день «ныне существующие ручейки по выводу активов других стран из США начнут сливаться в реки и это движение может стать необратимым».

Юрист отметил, что продажей государственных облигаций США уже постепенно занимаются Китай и арабские страны. По его мнению, процесс перевода торговли с американского доллара на другие валюты продолжается.

«Если конфискация наших активов произойдет, эти процессы многократно ускорятся», – уверен Романенко.

До этого комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект по конфискации активов РФ для помощи Украине и «других целей».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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