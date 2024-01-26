Россиянин возглавит Лондонскую школу бизнеса

Российский экономист Сергей Гуриев (признан в РФ иностранным агентом) станет деканом Лондонской школы бизнеса (London Business School, LBS). Об этом говорится в пресс-релизе образовательного учреждения.

«Сергей Гуриев, в настоящее время проректор и профессор экономики Парижского института политических исследований (Sciences Po), станет следующим деканом Лондонской школы бизнеса (LBS)», — сказано в сообщении.

С 2016 по 2019 год профессор Гуриев был главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Отмечается, что он покинул Россию в 2013 году. В марте 2023 года он был внесен в список иностранных агентов российского Минюста.

В ноябре прошлого года сообщалось, что МВД России объявило в розыск Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом), бывшего заместителя министра финансов РФ и зампреда Банка России. Отмечалось, что экономист участвовал в разработке санкций против России в составе рабочей группы Стэнфордского университета. В Госдуме отметили, что деятельность Алексашенко можно характеризовать как госизмену. По этой статье УК ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пискарев обратился в Генпрокуратуры из-за действий Гуриева и Алексашенко.