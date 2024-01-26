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Российские студенты рассказали, сколько тратят на продукты

Х5: российские студенты тратят почти 50% месячного бюджета на питание

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Pexels

Почти половина месячного бюджета российских студентов (46%) уходит на продукты. Такой статистикой с «Газетой.Ru» поделился сервис «Пакет» от Х5.

Согласно результатам опроса, 23% учащихся вузов тратят на еду от 11 до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 23% студентов — от 21 до 30 тыс. рублей.

15% респондентов признались, что на продукты у них уходит от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно. 9% студентов рассказали, что могут потратить на еду от 31 до 40 тыс. рублей.

Продукты на 6-10 тыс. рублей в месяц покупают 21% российских студентов. 9% опрошенных тратят на питание меньше 5 тысяч рублей.

62% опрошенных признались, что экономят на еде. При этом, вопреки расхожему мнению о пищевых привычках студентов, большинство участников исследования (61%) отметили, что стараются придерживаться здорового питания и следить за балансом в рационе.

Среди других крупных статей расходов студентов в России — жилье и развлечения. На них уходит 23% и 15% месячного бюджета соответственно.

Примечательно, что у 69% учащихся есть финансовые накопления.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что через шесть лет все школьники и студенты российских учебных заведений должны будут обладать базовыми знаниями финансовой грамотности.

Ранее российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

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