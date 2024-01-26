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Россия предложила арабским странам пересмотреть налоговые соглашения после просьбы ОАЭ

Россия предложила Катару и Саудовской Аравии пересмотреть налоговые соглашения

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Amr Nabil/AP

Россия предложила Саудовской Аравии и Катару пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) после переговоров с ОАЭ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова.

Минфин РФ направил соответствующие запросы и ждет ответа, рассказал спикер.

Накануне сообщалось, что переговоры ОАЭ и России о новых налоговых соглашениях зашли в тупик. В Абу-Даби заявили, что готовы согласиться на формулу 10–10–10 (проценты, дивиденды и роялти на уровне 10%) при условии, если аналогичные ставки будут установлены и в соседних арабских странах.

Сейчас СИДН с Саудовской Аравией и Катаром более привлекательные. Налог на дивиденды для бизнеса установлен на уровне 5%, для госкомпаний и ряда других категорий — 0%. Сбор на проценты по долгу в обеих странах составляет 5%. Ставка по роялти для Саудовской Аравии — 10%, для Катара — нулевая.

Ранее сообщалось, что Россия начнет экспортировать говядину в Малайзию.

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