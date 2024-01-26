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В Москве объяснили, почему дорожает аренда крошечных квартир-студий

«Москва онлайн»: аренда крошечных квартир выросла из-за спроса на них

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Стоимость аренды небольших квартир-студий в Москве в последнее время выросла из-за повышения спроса на них. Об этом со ссылкой на мнение опрошенных риелторов рассказало издание «Москва онлайн».

«Цены на крошечные студии растут, потому что в последнее время на них увеличился спрос. Это связано в том числе с тем, что люди не могут позволить себе квартиру побольше, ведь остальное съемное жилье в Москве тоже сильно подорожало», — говорится в публикации.

По подсчетам издания, сейчас в столице сдаются на длительный срок около 240 квартир-студий площадью до 35 квадратных метров. Стоимость аренды зависит от района, ремонта, мебели и удаленности от метро. В рассмотренных примерах цена аренды варьировалась от 45 тысяч рублей возле МКАД до 200 тысяч рублей в центре города у метро «Китай-город».

При этом ранее цена аренды подобного небольшого жилья некоторое время, напротив, снижалась даже на фоне удорожания аренды средних и больших квартир. Специалисты по рынку недвижимости связывали это с относительно массовым отъездом молодых людей на пределы России после начала СВО. После их релокации обратно в РФ спрос вновь вырос, и цены стали повышаться.

25 января сообщалось, что аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать еще на 15%.

19 января россиянам рассказали, что выгоднее: снимать квартиру или купить ее в ипотеку.

Ранее стал известен прогноз, что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году.

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