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Путин пообещал повышение уровня МРОТ

Путин: в этом году будет повышен уровень МРОТ

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году будет повышен уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен», — заявил он.

По его словам, повышение МРОТ отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия.

1 января сообщалось, что в России с начала 2024 года проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров, также вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что с января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Индексация коснется свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чье пособие в среднем вырастет на 1,6 тыс. рублей в месяц. По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, всего в 2024 году на выплаты пенсий планируют направить свыше 10 трлн рублей.

Ранее стало известно, что в Белоруссии повысят размеры трудовой пенсии.

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