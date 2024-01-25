Суд конфисковал дом Ходорковского** в Подмосковье

По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом), Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», 17 января 2024 года иск Генпрокуратуры удовлетворил судья Одинцовского горсуда Евгений Селин. Соответствующее заявление к нему поступило еще в октябре 2023 года. Отмечается, что постановление о конфискации было вынесено не сразу — сторонам давалось время на сбор дополнительных доказательств и их представление на заседаниях суда.

Как пишет «Коммерсантъ», обращаясь в суд, представители Генпрокуратуры опирались на приговор Мещанского райсуда 2005 года, в соответствии с которым Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения.

9 января из картотеки МВД России стало известно, что Ходорковского переобъявили в розыск.

В декабре Мещанский суд Москвы оштрафовал бизнесмена за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в социальных сетях. Бизнесмену придется оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Экс-владелец нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован в октябре 2003 года. В 2005 году он был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010 году бизнесмен был приговорен к еще одному сроку по новым обстоятельствам. Срок заключения Ходорковского должен был истечь в августе 2014 года.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского. Как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент сделал это «исходя из чисто человеческих и гуманитарных соображений».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.