Россияне чаще стали выбирать зарубежный отдых в феврале

В феврале 2024года доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование сервиса Авиасейлс. Копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Тем не менее 65% туристов по-прежнему планируют отдых в российских городах.

Самым популярным внутренним направлением традиционно стала Москва. В среднем путешественники проведут там 5 дней, а билет туда-обратно обойдется в 11,2 тыс. рублей.

Второе место занял Сочи с 6 днями отдыха и средним чеком 17,1 тыс. рублей на человека. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 5 днями пребывания и стоимостью авиаперелета 9,5 тыс. рублей.

Кроме того, популярными направлениями являются Минеральные Воды. В среднем путешественники проведут там около восьми дней, а билеты обойдутся порядка 5900 рублей туда-обратно.

В пятерку лидеров так же вошел Калининград, где россияне в феврале проведут порядка пяти дней, а средняя стоимость полета туда и обратно составит 11 600 рублей.

Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул, куда россияне поедут на 6 дней, а билеты обойдутся в 24 тыс. рублей. Перелет в Дубай в обе стороны обойдется в 47 тыс. рублей на неделю отдыха. Слетать на Пхукет и в Бангкок — можно примерно за 70 тыс. рублей за билеты туда и обратно с разницей вылета в 18 дней.

До этого стало известно, что турпоток из России в Японию за год вырос в семь раз.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов.