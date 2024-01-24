В ЕС нет единства в вопросе конфискации замороженных активов России

Ряд стран Евросоюза обеспокоены возможными последствиями конфискации замороженных активов Центробанка России. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации говорится, что некоторые страны ЕС опасаются ответных мер России и дальнейших правовых проблем, которые могут возникнуть после конфискации. Из-за этого государства ЕС, вероятно, смогут договориться лишь о взимании налогов с прибыли от активов РФ с последующим использованием этих средств для поддержки Украины.

Предложение Еврокомиссии на этот счет представители стран ЕС обсудят 24 января.

23 января сообщалось, что в ЕС нет согласия насчет конфискации российских активов. Европейские чиновники озабочены не столько политическим вопросом передачи российских активов третьим странам, сколько юридическими последствиями.

22 января экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик назвал «элегантной мерой» изъятие активов России.

Ранее Россия не исключила зеркальный ответ на конфискацию своих резервов. Запад при этом может потерять 288 млрд долларов.