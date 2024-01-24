«Яндекс Путешествия»: россияне уже бронируют отели на лето

В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает сервис «Яндекс Путешествия».

Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Это связано с увеличением количества доступных внутренних туристических направлений и ростом уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых. Эксперты «Яндекс Путешествия» проанализировали данные по бронированиям отелей на период с 1 мая по 31 августа 2024 года и пришли к выводу, что самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре 2023 года.

Средний срок заблаговременного бронирования отелей составляет 205 дней, что на 11 дней раньше, чем в прошлом году. Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в Иркутской области, Республике Карелия, Республике Крым, Краснодарском крае, Владимирской области, Республике Алтай, Мурманской области, Республике Дагестан, Ростовской области и Ставропольском крае.

Самые популярные российские направления на главный отпускной сезон-2024: Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Республика Крым, Республика Татарстан, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область и Ростовская область.

Эксперты «Яндекс Путешествия» также проанализировали бронирования по макрорегионам. Рейтинг федеральных округов по ранним резервированиям с мая по август выглядит так: Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный округ.

Согласно мнению экспертов, рост количества ранних бронирований связан с желанием заранее изучить различные варианты размещения, выбрать наиболее подходящий отель и подготовиться к поездке более основательно. Бронирование заранее, в том числе с помощью функции отложенного платежа, позволяет пользователям избежать неприятных сюрпризов в виде высоких цен на отели в популярных туристических местах летом.

Ранее сообщалось, что в феврале россияне хотят отдыхать на Байкале и Шри-Ланке.