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Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах непогодой

Власти Чувашии объяснили пустые полки в магазинах проблемами с логистикой

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Stefano De Grandis/Global Look Press

Власти Чувашии объяснили пустые полки в продуктовых магазинах проблемами с логистикой из-за непогоды. Ситуацию объяснил заместитель главы правительства республики Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале.

«Действительно, в ряде торговых точек мы видим перебои с поставками продуктов питания. При этом основные продукты — молоко, яйца, хлеб, курица, рыба, охлажденная либо замороженная, в наличии», — написал он.

По его словам, из-за снегопадов сложилась непростая ситуация с логистикой — закрывались федеральные трассы в Чувашии и соседних регионах, а фуры стояли в пробках.

Он добавил, что ситуация уже начала стабилизироваться.

В начале января сообщалось, что дефицит куриного мяса в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» в ряде регионов России связан с задержкой поставок из-за непогоды — снегопадов, морозов, метелей. Из-за этого возникали проблемы с логистикой. Речь в частности идет о супермаркетах Самары, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

Ранее Путин оценил продовольственную безопасность России.

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