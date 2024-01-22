В 2024 году Украину ожидает дефицит бюджета

Украина может остаться без средств в течение нескольких месяцев и будет вынуждена принимать болезненные экономические меры, если не получит помощи от США или Европы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских экономистов и чиновников.

В публикации отмечается, что в 2024 году Киев ожидает дефицит бюджета приблизительно в $40 млрд. $30 млрд из них украинская сторона хотела покрыть за счет финансирования со стороны западных партнеров, но ни США, ни Евросоюз не удается согласовать пакеты помощи.

Издание подчеркивает, что средства Киеву нужны на поддержку работы правительства, выплаты зарплат, пенсий и субсидий. Правительство Украины может пойти на дополнительные меры, чтобы сохранить наличные деньги.

До этого глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила, что главы внешнеполитических ведомств ЕС постараются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля.

В начале января МВФ оценил потребности Украины в $42 млрд финансовой помощи в 2024 году, из которых $32 млрд должны поступить от стран-доноров.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.