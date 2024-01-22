Стало известно, насколько выросло число российских компаний в Казахстане с 2021 года

Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний с 2021 года выросло в два раза, превысив 23 тысячи юрлиц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные инвестиционного банка Halyk Finance.

«Давление санкций Запада продолжает стимулировать российский бизнес релоцироваться в Казахстан», — отмечается в исследовании.

Самые заметные изменения произошли в сфере IT — за 12 месяцев количество зарегистрированных в Казахстане российских предприятий, специализирующихся в этой отрасли, увеличилось в семь раз.

Существенный приток также наблюдался в профессиональной научной и технической сфере (в 3,4 раза), а также в сфере образования (в 3,6 раза).

При этом рост числа российских компаний в стране по итогам года опередил общий прирост бизнеса — 21,7% против 16,1%.

На прошлой неделе власти Кипра выразили беспокойство по поводу массового ухода российских компаний из своей юрисдикции. Более 10 гигантов, включая Fix Price и Ozon, приняли решение покинуть республику.

Ранее стало известно, когда головная структура Тинькофф банка завершит «переезд» с Кипра в Россию.