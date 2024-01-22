Украина планирует на 50 лет запретить все транспортные связи с РФ

Правительство Украины внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны предложение запретить любое транспортное сообщение с Россией сроком на 50 лет. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

Постановление предполагает запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и РФ, также россияне не смогут пользоваться воздушным пространством Украины.

Также будет введен запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного в РФ. Кроме того, вводится запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией. Также запрет касается морского и речного транспорта.

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом он сообщил в обращении ко Дню соборности. В качестве регионов, в которых исторически проживали украинцы, в документе названы Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская области и Краснодарский край.

Также Зеленский предложил дать гражданство этническим украинцам во всем мире.

Ранее президент Венгрии назвала способ закончить конфликт на Украине.