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Власти России оценивают угрозу новых ограничений США

«Агроэкспорт» оценивает законопроект США о снижении зависимости от зерна из РФ

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Nina Liashonok/Reuters

Подведомственное Минсельхозу ФГБУ «Агроэкспорт» начало оценку влияния принятого в нижней палате конгресса США законопроекта, который направлен на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает kp.ru, в распоряжении которого оказалось письмо руководителя «Агроэкспорта» Дмитрия Краснова от 18 января.

Законопроект предполагает, что министерство финансов Соединенных Штатов через представителей в международных финансовых институтах обязано поддерживать инвестиции в проекты, которые направлены на снижение зависимости государств от российского сельскохозяйственного сектора, в том числе от поставок зерна.

«Агроэкспорт» разослал письмо, в том числе отраслевым ассоциациям, и просит предоставить позицию по законопроекту до 26 января.

16 января глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович заявил, что общий объем экспорта зерна и продуктов его переработки через Приморский край в 2023 году вырос почти в 2,5 раза, до 1,73 млн тонн.

13 января министерство сельского хозяйства США в январском обзоре повысило на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из России и ее сбора.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России.

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