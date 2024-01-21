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РСТ прогнозирует увеличение туристических поездок в РФ

РСТ: туристический поток в России может вырасти на 19-20% в 2023 году

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский союз туриндустрии (РСТ) прогнозирует увеличение числа туристических поездок по стране на 19-20% по итогам 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РСТ Ильи Уманского на пленарном заседании Дня спорта и туризма.

По его словам, турпоток в России в этом году может составить 86 млн поездок. Для сравнения, в 2022 году этот показатель оценивался примерно в 72 млн.

Уманский напомнил, что к 2030 году Россия должна ежегодно принимать 140 млн туристов. Достижение таких показателей заложено в стратегии развития туризма.

РСТ ожидает восстановления туротрасли после спада из-за пандемии и ограничений на поездки. Рост турпотока станет возможен благодаря увеличению внутреннего туризма.

До этого стало известно, что туристический поток в России в 2023 году превысил 75 миллионов человек, согласно предварительным данным, озвученным вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Это превышение показателей 2019 года до пандемии. В 2022 году туристический поток составил 73,1 миллиона человек. Президент Владимир Путин высказал намерение рассмотреть вопрос о включении объектов общепита в программу развития внутреннего туризма для предоставления льгот. Программа уже приносит результаты, поддерживая строительство гостиниц, особенно 3-4 звезды.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году.

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