ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга России

Внешний долг России на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд. С начала 2023 года он сократился на $57 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

На ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2023 года президент Владимир Путин сообщил, что российские компании активно погашают внешний долг. Путин уточнил, что процесс «идет ритмично». Глава государства подчеркнул, что это свидетельствует о макроэкономической и финансовой стабильности страны.

По данным ЦБ, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала прошлого года впервые упал ниже 15%. Данный показатель последние несколько лет стабильно снижается. В 2020 году он составлял 31%, в конце 2021 года — 26,2%, в 2022-м — 16,6%. По данным расчетов регулятора, во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96%.

Международный валютный фонд в октябре спрогнозировал рост государственного долга России выше безопасного уровня в 20% от ВВП по итогам 2023 года. По оценке МВФ, госдолг РФ должен был увеличиться до 21,2% ВВП в 2023 году и до 21,8% ВВП в 2024 году.

Российские власти считают безопасным уровень госдолга ниже 20% ВВП. В Минфине заявляли о намерении удерживать его в этих рамках. В то же время госдолг России значительно ниже, чем у других крупных экономик. По прогнозу МВФ, в 2023 году он составит 123,3% ВВП в США и 100% ВВП в Китае к 2027 году.

Ранее в МВФ оценили объемы украинского внешнего долга.