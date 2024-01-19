Песков оценил перспективы возобновления зерновой сделки

Россия не видит оснований для возобновления зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Прайм».

«Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим. Что касается иных путей (перевозок украинской агропродукции — «Газета.Ru»), они опасны, они полны рисков», — сказал Песков.

Песков добавил, что это больше тема для страховых компаний, для коммерческих судовладельцев.

По информации Reuters, посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал об «определенных переговорах» по поиску альтернативы зерновой сделки. Дипломатический источник в Анкаре опроверг РИА Новости эти заявления.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, по которому должны были быть сняты ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.