На Украине арестованы акции компании Lifecell, принадлежащей Фридману, Авену и Косогову

На Украине судом были арестованы 100% акций одного из крупнейших мобильных операторов страны Lifecell, который принадлежит российским предпринимателям Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По информации издания, уставной капитал арестованных судом акций составляет 13 млрд гривен ($356 млн). Это самый большой по стоимости арестованный актив, принадлежащий Фридману, Авену и Косогову.

В прошлом году число абонентов Lifecell превысило 10 миллионов. По этому показатели компания находится на третьем месте среди операторов мобильной связи Украины. Контроль над Lifecell осуществлялся через компанию LetterOne, владеющей акциями турецкой Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., которой, в свою очередь, принадлежит Lifecell.

Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что направил обращение в Следственный комитет России, в котором просит проверить сообщения о том, что бизнесмен Михаил Фридман финансирует Вооруженные силы Украины.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.