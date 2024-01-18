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У россиян стало больше «свободных денег»

«Ромир» сообщил о росте «свободных денег» у россиян с 17% до 19% за год

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Shutterstock

Объем «свободных денег» у россиян в декабре прошлого года составил 19%. По сравнению с ноябрем показатель снизился — тогда было 27%, но к декабрю 2022 года вырос (17%). Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Там уточняется, что «свободные деньги» — суммы, остающиеся у домохозяйств после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг. «Свободные деньги» можно израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль).

Индекс «свободных денег» (разница между доходами россиян и тратами на необходимые товары и услуги) по сравнению с ноябрем сократился на 24 процентных пункта, до 57%. Однако в декабре 2022 года он был на уровне 51%.

Как отметил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря, реальные зарплаты в стране по итогам 2023 года вырастут примерно на 8%, реальные доходы населения — на 5%. Согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), в июле-сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько россиян планируют взять кредит в 2024 году.

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