Политолог: Дальний Восток стал локомотивом экономического развития России

Дальний Восток стал локомотивом развития российской экономики, однако еще предстоит решить задачи по повышению транспортной доступности региона и улучшению качества жизни граждан. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Анатолий Гагарин, комментируя совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства по итогам своего визита в Хабаровский край и на Чукотку.

«Дальний Восток и Чукотка — это те регионы, которые должны стать ближними в хорошем смысле этого слова. Именно с этим связаны те решения, о которых говорил президент. В первую очередь они касаются того, чтобы живущие там люди могли без больших затрат добираться до любого региона страны, в том числе и Москвы. Это же относится и к транспортировке грузов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке заключен огромный потенциал, который еще предстоит реализовать. По его словам, динамика инвестиций в регионе уже в три раза опережает общероссийский показатель.

В ходе совещания с членами правительства Путин заявил, что власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, волнующим граждан, обращая внимание на целесообразность, здравый смысл, экономическое и социальное обоснование, справедливость.

Ранее глава государства поручил решить все бюрократические вопросы, связанные с открытием новых пунктов пропуска на Дальнем Востоке.