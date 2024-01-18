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Транспортники просят ограничить экспорт топлива ради снижения цен в РФ

Перевозчики пожаловались на рост цен топлива после отмены экспортных ограничений

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Представители грузоперевозчиков направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором просят восстановить запрет на вывоз топлива за рубеж. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо от представителей отрасли.

По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, после отмены ограничений на экспорт цены на топливо в опте и рознице возобновили рост.

Например, на одной из заправок в Петербурге 9 января дизель стоил 65 рублей за литр, тогда как месяц назад его цена была 64 рубля. Это происходит несмотря на низкие оптовые цены, отмечается в письме.

Грузоперевозчики считают, что российским нефтяным компаниям выгоднее продавать топливо за рубеж в ущерб внутреннему рынку. По их мнению, осенние меры правительства по стабилизации ситуации, включая запрет на экспорт, носили временный характер и не дали стабильного результата.

Осенью 2023 года из-за дефицита топлива в регионах и рекордного роста цен правительство ввело запрет на вывоз бензина и дизеля. Это позволило снизить стоимость. Однако в ноябре ограничения отменили, после чего цены возобновили рост.

Ранее Минэнерго предложило снизить порог для НПЗ по экспортной пошлине.

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