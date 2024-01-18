Турецкие банки не ждут быстрого решения проблем с переводами из России

Турецкие частные банки не считают, что ситуация с прекращением денежных переводов из РФ разрешится в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в коммерческом банковском секторе Турции.

«Сейчас положение такое, что сектор не рассчитывает на оперативное решение проблемы с переводами из России. По состоянию на текущий момент у нас такая ситуация», — рассказали журналистам.

По словам источника, в настоящее время переводы средств из РФ через турецкие частные банки прекращены.

Российские компании испытывали трудности с переводом средств в Турцию на протяжении долгого времени. С 1 января 2024 года ситуация значительно усугубилась: почти все турецкие кредитные организации отказались обрабатывать транзакции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые банки даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

18 января в ситуацию вмешался турецкий минторг, а в торговой палате Стамбула предположили, что проблему удастся решить к началу февраля.

Ранее экономист Евгений Гольдфайн рассказал о последствиях отказа банков Китая и Турции работать с Россией.