Девелопер оценил ситуацию с нераспроданным жильем в России

В 2024 году объем нераспроданного жилья в России сократится, так как застройщики снизят активность по выводу новых проектов на рынок. Такой прогноз «Газете.Ru» дал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

«Связано это, главным образом, с отложенными последствиями нестабильности 2022 года, ведь срок разработки девелоперского проекта составляет в среднем полтора года. Так или иначе, текущая ситуация свидетельствует о высокой конкуренции, но не о затоваривании», — отметил Голев.

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн квадратных метра. Это на 5,4 млн квадратных метров больше показателя 2022 года и является рекордом с января 2020 года, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Из этого объема нераспроданного жилья только 44 млн квадратных метров выставлено на продажу, сказал «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков отметил, что непроданными остались порядка 4 млн квартир, которые планируется сдать в 2024 году, на рынке остается еще около 20 млн квартир. Остальные квартиры запланированы к продаже в период с 2025 по 2028 год. Ситуацию с рекордом по непроданной недвижимости Барсуков счел нормальной, сопоставимой с прошлыми годами.

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