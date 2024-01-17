Сбер установил рекорд чистой прибыли в 2023 году

Сбер заработал рекордную чистую прибыль в размере почти 1,5 трлн рублей в 2023 году (в 5 раз больше, чем в 2022 году), следует из опубликованного финансового отчета банка.

«За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он также подчеркнул, что 2023 год стал знаковым для Сбера. Банк определил главные направления стратегического развития, отметил Греф. Председатель правления Сбера отметил, что фокус на построении человекоцентричной модели при помощи искусственного интеллекта будет основой для долгосрочной устойчивости бизнеса и создания стоимости для акционеров банка.

В 2023 году акции Сбера выросли почти в два раза. По данным Мосбиржи, его акции были самой популярной бумагой в «народном портфеле», их выбирали почти 37% частных инвесторов. Аналитики БКС Экспресс пояснили, что эти акции остаются на рынке одной из самых понятных и привлекательных бумаг.

«По итогам года он может выплатить рекордные дивиденды – около 33 рубля на акцию», — отметили аналитики.

Как рассказала главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, финансовые результаты Сбера отражают высокий уровень финансовой и операционной эффективности.

«Рентабельность капитала находится вблизи своих исторических значений, что является главным фактором инвестиционной привлекательности бумаг Сбера. Банк прошел период высокой волатильности и новых санкционных ограничений 2022 года с минимальными потерями», — сказала она.

Авакимян подчеркнула, что такие показатели стали результатом сбалансированной системы управления рисками.

Кроме того, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Суверов Сергей отметил, что рекордные прибыль и планирующиеся дивиденды Сбера за прошедший год вместе со стратегией технологического лидерства утверждают позиции банка как локомотива экономики и фондового рынка РФ.

«Это тот самый случай, когда на протяжении многих лет удается осуществлять политику прибыльного роста в интересах как мажоритарного акционера, так и миноритариев», — подчеркнул Суверов.