Путин рассказал о финансовой поддержке новых регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ направили в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области около 1,077 трлн рублей. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил ритмичную работу всей экономической сферы страны, в частности, рост ВВП, работу финансовой и банковской систем.

«Это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 трлн рублей — 1 трлн 77 млрд», — заявил он.

По словам Путина, «это большие деньги».

Ранее Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать. Так глава государства прокомментировал одно из обращений во время прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах.

До этого Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями заявил, что у государства нет оснований полагать, что придется сокращать бюджет, предназначенный для сферы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Ранее Путин заявил, что многие россияне хотят вернуться в Россию из-за общих туалетов на Западе.