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Антон Силуанов заключил договор формирования долгосрочных сбережений

Минфин и ЦБ дали старт новой программе долгосрочных сбережений

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин объявили о запуске программы долгосрочных сбережений (ПДС) на Дне финансов в рамках выставки-форума «Россия».

«Финансы — это не только заработная плата, не только проценты с депозитов в коммерческих банках, но и система долгосрочных сбережений. Эта система заработала в текущем году, и можно уже начинать осуществлять инвестиции в новые инструменты — надежные, поддержанные государством. И эти инструменты позволят создать себе и подушку безопасности, и резервы на решение важных жизненных проблем людей», — отметил Силуанов.

Силуанов и Чистюхин после открытия Дня финансов изучили калькулятор программы долгосрочных сбережений и рассчитали ПДС для себя. Министр финансов также заключил договор ПДС. Фондом, с которым заключён договор, стал первый оператор по этой программе - Сбер НПФ. По словам Силуанова, с помощью договора ПДС он будет формировать подушку финансовой безопасности.

Как отметил Чистюхин, ПДС позволит не только сохранить и приумножить долгосрочные сбережения граждан, но и позволит создать долгосрочное финансирование в экономике.

«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет этот денежный актив сформировать», — сказал он.

ПДС можно открыть для себя или близкого человека. Человек заключает договор с НПФ и пополняет счет, а НПФ инвестирует эти средства в финансовые инструменты на принципах доходности и безубыточности. Помимо собственных взносов человек может перевести в новую программу свои пенсионные накопления, сформированные в пенсионном фонде по договору обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Также в программе существует поддержка со стороны государства в виде госгарантий и софинансирования. Забрать все сбережения полностью можно через 15 лет действия программы.

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