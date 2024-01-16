Правительство проиндексировало маткапитал

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка будет проиндексирован до 630,4 тыс. рублей. Соответствующее решение принято правительством, сообщается в Telegram-канале кабмина.

При рождении второго ребенка семьям, уже получившим выплату на первого, положена доплата в 202,6 тыс. рублей. Таким образом, общий размер маткапитала на второго ребенка составит 833 тыс. рублей.

Напомним, материнский капитал — это мера поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года он выплачивался при рождении или усыновлении второго ребенка, а также последующих детей.

С 2020 года право на получение маткапитала появилось у семей уже при рождении первенца. Эта мера призвана стимулировать рождаемость в России.

В конце декабря Владимир Путин утвердил закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только гражданам страны, если ребенок также является гражданином России. Предыдущее положение разрешало получение маткапитала при усыновлении ребенка.

Ранее Минтруд назвал самые популярные способы использования маткапитала среди россиян.