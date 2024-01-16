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ЦБ рассказал о желании многих стран организовать прием карт «Мир» для российских туристов

ЦБ РФ: многие страны изъявили желание организовать прием карт «Мир» для россиян

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Многие страны готовы организовать прием карт российской платежной системы «Мир» для путешественников из РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.

«Многие страны, где развит туризм, хотят организовать прием карт «Мир» для наших граждан», — заявила представитель Центробанка в рамках международной выставки-форума‭ «Россия».

Сейчас картой «Мир» можно расплатиться в Армении, Абхазии, Казахстане, Венесуэле, на Кубе, а также в ряде других стран.

Осенью «Газета.Ru» рассказала о способах перевода денег из России за рубеж. Подробнее — в нашем материале.

Накануне стало известно, куда россияне планируют поехать в феврале 2024 года. Число бронирований внутри страны уже подскочило на 25% год к году, за границу — на 13%.

Ранее сообщалось, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году.

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