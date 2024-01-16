Энергоэксперт назвал условие роста цен на нефть выше $100 за баррель

Цены на нефть Brent поднимутся существенно выше $100 за баррель в случае, если Иран втянется в конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Он уточнил, что прогнозировать рост цены на нефть сложно, потому что в уравнении стоимости топлива есть как покупатели и производители, так и трейдеры, заинтересованные в высокой прибыли вне зависимости от конъюнктуры рынка. Демидов напомнил, что во время арабо-израильского конфликта в 1973 году стоимость нефти увеличилась на треть за месяц и втрое после объявления нефтяного эмбарго против Израиля и его союзников.

«Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября (2023 года. — Прим. ред.), но у цены на нефть с тех пор ниспадающий тренд (падение было до минус 18%). Сейчас разница между ценой до конфликта и актуальной — минус 10%, что нелогично ввиду высоких рисков перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти», — отметил эксперт.

Демидов добавил, что и производители, и покупатели не заинтересованы в высоких ценах на нефть, потому что первые не смогут продать достаточный объем, а вторые будут ждать низких цен.

Россия пока не будет менять маршруты поставок своей нефти, которая направлялась в азиатские страны мимо Йемена. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, комментируя последствия авиаударов США по Йемену. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как конфликт в Йемене может повлиять на нефтегазовый бюджет России.