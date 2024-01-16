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Мексиканскую текилу начнут производить в Подмосковье

«Ъ»: компания Luding Group начнет разливать мексиканскую текилу в Подмосковье

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Depositphotos

Правительство Мексики разрешило компании Luding Group начать розлив текилы в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление фирмы.

Luding Group является крупным российским импортером и дистрибьютором алкогольной продукции. Напитки под брендами Don Chiku и La Pavesa планируется начать выпускать уже в январе на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ). Там будут разливать алкоголь в разных ценовых сегментах.

В компании уточнили, что поставщиком сырья (дистиллята) выступит фирма Cooperativa Tequilera La Magdalena, которая выпускает текилу под брендами Azteca и El Caudillo. При этом журналистам не стали раскрывать суммарные инвестиции в запуск марок текилы и примерные объемы планируемого производства.

До этого глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить импорт пива из недружественных стран. По его словам, импортеры зарабатывают на российском рынке десятки миллионов долларов, а налоговые отчисления от прибыли идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

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