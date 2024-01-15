Генпрокуратура РФ попросила суд обратить акции АО «Рольф» в доход государства

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск генеральной прокуратуры РФ к автомобильному дилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении указано, что иск в Московский районный суд Петербурга направил один из заместителей генерального прокурора страны. При этом истец потребовал взыскать все акции АО «Рольф», принадлежащие частной компании «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», в пользу государства.

Также представитель надзорного органа попросил инстанцию обратить в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Тех», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Моторс». В иске отмечается, что данное имущество необходимо конфисковать как полученное в результате нарушения коррупционного законодательства.

22 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции АО «Рольф» и ее дочерних кампаний временно перешли под контроль Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В том числе речь шла о почти 15,2 тыс. ценных бумаг ООО «Рольф моторс» и более 660 млн акций, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед».

Ранее был назван возможный покупатель акций АО «Рольф».