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Стало известно, когда в мире может появиться первый триллионер

Oxfam: первый триллионер может появиться к 2034 году

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Shutterstock

Первый триллионер может появиться на Земле в течение десяти лет. Таким прогнозом поделились аналитики международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

С 2020 года пять богатейших людей мира удвоили свой доход. За несколько лет их общее состояние выросло с $405 млрд до $869 млрд. Если тенденция сохранится, к 2034 году в мире может появиться первый триллионер.

В то же время за период с 2020 по 2024 год около 5 млрд человек стали беднее, следует из доклада Oxfam. Бедность не удастся искоренить еще на протяжении порядка 230 лет, считают в организации.

По данным на 15 января 2024 года список богатейших людей мира возглавляет основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в $230,2 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и его семья с $182,7 млрд.

В топ-5 также входят основатель Amazon Джефф Безос ($176,9 млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон ($135,2 млрд) и основатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($132,3 млрд).

Ранее сообщалось, что наследникам основателя Samsung пришлось продать акций на $2 млрд для уплаты части налога на имущество.

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