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Россия резко снизила экспорт электроэнергии в КНР

Экспорт электричества из РФ в Китай в 2023 году сократился на треть

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Depositphotos

Объем экспорта электроэнергии из России в Китай по итогам 2023 года снизился более чем на треть — примерно до 3,1 млрд кВт∙ч. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это на 34% меньше рекордного показателя 2022 года в 4,7 млрд кВт∙ч и соответствует среднегодовым объемам 2012–2020 годов, отмечает газета.

С августа экспорт электричества в КНР демонстрировал падение: в августе — на 49,8% год к году, в сентябре — на 47%, в октябре — на 72%, в ноябре — на 61%. Причины — рост внутреннего потребления на Дальнем Востоке, аварии на ТЭС и маловодность ГЭС.

В декабре и январе экспортные поставки осуществлялись только по двум линиям электропередачи 110-220 кВ мощностью до 115 МВт. Объем экспорта сократился почти на 80% к аналогичному периоду прошлого года, составив 82,6 млн кВт∙ч в декабре.

При этом в нынешнем отопительном сезоне регуляторы прогнозировали рост потребления на Дальнем Востоке на 4,7%. Это вынудило ограничить экспортные поставки в пользу внутренних нужд, уточняет издание.

В середине декабря Россия и Китай обсудили развитие Севморпути и страхование проходящих по нему судов.

Ранее в правительстве РФ назвали сумму товарооборота Дальнего Востока с КНР.

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