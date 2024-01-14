Российский экспорт в Бразилию достиг рекорда

По итогам 2023 года Россия впервые попала в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию, подсчитало РИА Новости на основании данных Федеральной налоговой службы Бразилии.

Объем российского экспорта в прошлом году вырос на 27% и достиг $10 млрд. Это позволило России подняться с 6-го на 5-е место в рейтинге крупнейших поставщиков товаров в Бразилию.

Первое место в рейтинге шестой год подряд занимает Китай, несмотря на снижение его экспорта на 12,5% до $53,2 млрд. США сохранили вторую позицию, хотя их поставки сократились на четверть до $38 млрд.

Третье место заняла Германия после роста экспорта на 3% до $13,1 млрд. Аргентина опустилась на четвертую строчку из-за падения экспорта на 8% до $12 млрд. В целом Бразилия снизила импорт товаров на 12% до $240,8 млрд в 2023 году. При этом экспорт вырос на 2%, до $339,7 млрд.

Торговое сальдо Бразилии достигло рекордных $98,9 млрд, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

В середине декабря стало известно, какие страны закупили у России больше всего дизельного топлива.

Ранее Испания импортировала из России рекордный объем зерна.