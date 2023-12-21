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Испания импортировала из России рекордный объем зерна

Испания закупила рекордный объем зерна из России за 11 лет

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Испания в октябре 2023 года импортировала из России 110 тысяч тонн зерна на сумму почти в €24 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ЕС.

Таким образом, на Испанию в октябре пришлось 55% всего экспорта российского зерна в страны ЕС. Остальные государства купили 91 тысячу тонн. Больше всего купили Италия — 42 тыс. тонн, Греция — 38 тыс. тонн и Латвия — 9 тыс. тонн. В денежном выражении закупки Испании в октябре выросли почти в 17 раз по сравнению с сентябрем.

По данным статистики, за 10 месяцев 2023 года импорт зерна из РФ в Евросоюз вырос на 50% — до 1,2 млн тонн. В совокупном выражении Италия нарастила закупки в 4,5 раза, Латвия в 1,6 раза и Греция смогла увеличить закупки в 1,5 раза.

До этого стало известно, что Пакистан впервые расплатился за российское зерно в дирхамах ОАЭ, а не в долларах. За осень он импортировал 377,2 тыс. тонн пшеницы из РФ на 10,6 млрд руб. Почти 82% суммы были оплачены в дирхамах, отмечая первый случай такой расчетной практики между двумя странами.

В начале декабря стало известно, что Россия установила новый рекорд по экспорту пшеницы, достигнув 23,6 млн тонн за июль-ноябрь 2023 года. Несмотря на непогоду и снижение продаж в ноябре, это превосходит прошлогодние 19,8 млн тонн. География экспорта расширилась до 67 стран, включая Бангладеш, Алжир, Италию, Бразилию и Мексику, хотя объемы отправок в Турцию, Египет, Иран и Саудовскую Аравию немного уменьшились.

Ранее в Европе оценили ущерб России от запрета на ввоз бриллиантов в страны G7.

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