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Bloomberg сообщил о рекордных потерях Tesla в 2024 году

Bloomberg: Tesla потеряла $94 млрд капитализации за две недели 2024 года

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Benjamin Fanjoy/AP

За первые две недели 2024 года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что стало худшим показателем с момента выхода компании Илона Маска на биржу. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стремительное падение стоимости акций американской компании связано с усилением конкуренции со стороны КНР и падением спроса на автомобили.

Отмечается, что в 2023 году Tesla удвоила свою капитализацию, однако после сообщений одного из крупнейших игроков по аренде автомобилей Hertz Global Holdings Inc. об отказе от электромобилей акции компании устремились вниз.

«Главное беспокойство инвесторов в отношении Tesla вызывает стагнация роста рынка электромобилей», — приводит Bloomberg слова аналитика Cowen Джеффри Осборна.

На днях Tesla объявила об очередном снижении цен на свою продукцию в Китае в рамках конкурентной борьбы.

Ранее Tesla остановила свой крупнейший завод в Европе.

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